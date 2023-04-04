Добро пожаловать в электронную библиотеку BooksCafe.net

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Свежее поступление
  • Впереди вражеский берег
  • Гибсон Гай
  • Жанр: Книги о войне
  • Эта книга — мемуары аса Второй мировой войны, английского пилота Гая Пенроуза Гибсона. Летчик, «утопивший» Германию, командир знаменитой 617-й эскадрильи снайперов Бомбардировочного Командования, он прошел всю войну и награжден Крестом Виктории. Вы узнаете о повседневной жизни пилотов Королевских ВВС, о том, как действовали британские тяжелые бомбардировщики.
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Последние отзывы
Александр
4 апреля 2023 в 10:54
#
Представьте, что Ваше коммерческое предложение отправлено в формы обратной связи миллиона сайтов.
Как считаете, сколько заявок Вы получите?
Представьте, что даже всего 1% обратили внимание на Ваше предложение, это 10 000 человек.
Даже если 1% из них целевые, это 100 потенциальных клиентов, которые хотят заказать Ваш продукт.

Но все зависит от Вашего направления. Например, вряд-ли предпринимателю из Санкт-Петербурга будет интересна доставка пиццы в Сочи.
Но если Вашу услугу можно заказать онлайн или у Вас B2B направление (любые услуги, в которых целевая аудитория другие компании/предприниматели), то такая реклама идеально для Вас подойдет.
Например, Вы фрилансер, маркетолог, у Вас интернет-магазин или даже продаете мед.маски оптом.
Большой плюс рассылки по формам в том, что т.к. львиная доля ЦА владельцы/администраторы сайтов, поэтому средняя платежеспособность ЦА высокая.
Конечно, среди миллиона сайтов будут и сайты-блоги, далеко не все получатели будут целевыми.
Но из-за очень больших объемов, даже 1% = огромный охат.

Теперь перейдем к гарантиям.
Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее:
1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы с Вашим проектом, подтверждающий готовность к запуску
2)Во время рассылки у Вас будет доступ к обратному емайлу, чтобы Вы могли отслеживать процесс рассылки в онлайн-режиме
3)По завершении рассылки отправим скриншоты с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

Хотите, составим для Вас коммерческое предложение, согласуем с Вами и запустим рекламу?
Свяжитесь с нами в течение суток и в качестве бонуса составление оффера будет бесплатным.
Все подробности также отправим в ответном сообщении.
Наш E-mail:
pocjtywxn@mail.ru
Отзыв о книге Обреченные (Нетесова Эльмира)
Денис
4 апреля 2023 в 09:34
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Мне очень понравился этот рассказ,желаю вам прочитать его тоже.
Отзыв о книге 13 Подвиг Геракла (Искандер Фазиль)
Ольга А.
4 апреля 2023 в 05:41
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Страшный рассказ!
Отзыв о книге Бездна (Андреев Леонид)
Шамхан
4 апреля 2023 в 02:36
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Я не молод,мне уже 52 года.Книгу прочел когда мне было 18,испытал те же эмоции и сейчас, мне было так приятно и волнительно, что я подумал вот о чем : человек в целом существо эгоистичное, порочное и примитивное - терзаемое тремя животными пороками, это власть над другими людьми, ресурсами планеты и физиологическими потребностями. Я уж не говорю о тотальном Безбожии, и все таки возможно в нас есть что то, что поможет человечеству спастись!
Отзыв о книге Возвращение к звездам [Возвращение на звезды, Угроза из космоса] (Гамильтон Эдмонд)
Наталия
3 апреля 2023 в 22:22
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Очень интересно, читается легко. Ждем продолжения!!!
Отзыв о книге Новые приключения Незнайки: Снова на Луне (Карлов Борис)
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