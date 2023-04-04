Добро пожаловать в электронную библиотеку BooksCafe.net

«Кловис Дардантор» впервые издан на русском языке в 1907 г., в сокращенном варианте. Для настоящего собрания сочинений выполнен новый перевод.Наряду с приключениями, в романе много юмора и сатиры, много интересных человеческих характеров, связанных между собой далеко не простыми отношениями.
В середине августа город Сан-Антонио облетели жуткие новости: изнасилованы трое маленьких детей. Для окружного прокурора Марка Блэквелла поимка преступника имеет первостепенное значение: она гарантирует ему победу на выборах.
Эта книга — мемуары аса Второй мировой войны, английского пилота Гая Пенроуза Гибсона. Летчик, «утопивший» Германию, командир знаменитой 617-й эскадрильи снайперов Бомбардировочного Командования, он прошел всю войну и награжден Крестом Виктории. Вы узнаете о повседневной жизни пилотов Королевских ВВС, о том, как действовали британские тяжелые бомбардировщики.
Как считаете, сколько заявок Вы получите?
Представьте, что даже всего 1% обратили внимание на Ваше предложение, это 10 000 человек.
Даже если 1% из них целевые, это 100 потенциальных клиентов, которые хотят заказать Ваш продукт.
Но все зависит от Вашего направления. Например, вряд-ли предпринимателю из Санкт-Петербурга будет интересна доставка пиццы в Сочи.
Но если Вашу услугу можно заказать онлайн или у Вас B2B направление (любые услуги, в которых целевая аудитория другие компании/предприниматели), то такая реклама идеально для Вас подойдет.
Например, Вы фрилансер, маркетолог, у Вас интернет-магазин или даже продаете мед.маски оптом.
Большой плюс рассылки по формам в том, что т.к. львиная доля ЦА владельцы/администраторы сайтов, поэтому средняя платежеспособность ЦА высокая.
Конечно, среди миллиона сайтов будут и сайты-блоги, далеко не все получатели будут целевыми.
Но из-за очень больших объемов, даже 1% = огромный охат.
Теперь перейдем к гарантиям.
Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее:
1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы с Вашим проектом, подтверждающий готовность к запуску
2)Во время рассылки у Вас будет доступ к обратному емайлу, чтобы Вы могли отслеживать процесс рассылки в онлайн-режиме
3)По завершении рассылки отправим скриншоты с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.
Хотите, составим для Вас коммерческое предложение, согласуем с Вами и запустим рекламу?
Свяжитесь с нами в течение суток и в качестве бонуса составление оффера будет бесплатным.
Все подробности также отправим в ответном сообщении.
Наш E-mail:
pocjtywxn@mail.ru