Автор: Шепелев Александр

Жанр: Хобби и ремесла

В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ.Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахтных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготовлении домовой резьбы и т. д.Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на индивидуальных застройщиков.

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